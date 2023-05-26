روسيا تعتزم فتح خطوط شحن مباشرة مع مصر نهاية العام الجاري

كشفت مجموعة "فيسكو" الروسية للنقل اليوم /الجمعة/ عن عزمها فتح خطوط شحن مباشرة من مصر نهاية العام الجاري.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن رئيس مجلس إدارة فيسكو أندريا سيفريلوف قوله "إن الشركة بدأت بالفعل في تأسيس مكتب خاص بها في مصر استعدادا لفتح خطوط شحن مباشرة من مصر بحلول نهاية العام الجاري"، مشيرا إلى إمكانية زيادة تجارة الحاويات مع مصر بنسبة قد تصل إلى 7 في المائة بحلول عام 2025، مما يساهم بشكل كبير في إنشاء خدمة ميسورة التكلفة ومنتظمة ومستقرة بين البلدين".

وأشار سيفريلوف إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون بين روسيا وأفريقيا، متوقعا حدوث المزيد من النمو في تدفقات الشحن مع دول القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

وشدد سيفريلوف على أن فيسكو لديها خطط لتطوير الخدمات اللوجستية عبر المغرب وتونس، مشيرا إلى أن الشركة تدرس حاليا إمكانية إطلاق طريق موسمي لتوصيل الحمضيات والأفوكادو من ميناء أكادير (المغرب) إلى ميناء سانت بطرسبرج في نهاية عام 2023.