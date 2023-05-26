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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عامل بحوزته كمية كبيرة من الشابو في الإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية
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تمكن النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عامل مطلوب على ذمة قضايا وبحوزته كمية من مخدر الشابو قبل ترويجها على عملائه من راغبي الكيف بدائرة مركز فايد.

تعود أحداث الواقعة عقب ورود معلومات إلى النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، بقيام عامل، يقيم بدائرة مركز فايد، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة ترويج المخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، أمكن ضبط المتهم وبحوزته كمية من الشابو المخدر تزن 200 جرام تقريبا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وبالكشف عن المتهم، تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بحيازته المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

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