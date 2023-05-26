ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. محيى يستغيث بالمسئولين للدخول ضمن "حياة كريمة"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 كان قد وردت إلينا رسالة من محيى عبد الله سلامة، البالغ من العمر 64  عاما والمقيم بقرية نشوه مركز الزقازيق محافظة الشرقية؛ ليناشد المسؤولين أن يكون ضمن مبادرة “حياة كريمة” نظرا لما يتعرض له من مأساه علمًا بأنه يسكن منزل متهالك مكون من الطين  يحتاج الى ترميم.

وكان قد تعرض للكثير من الضغوط وهو لا يملك حماية أطفاله من المطر وبرد الشتاء، ولم يملك القدرة على تعريشه نظرا لضيق حاله وكبر عمره، ولهذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة المساعدة من اجل البقاء والاستقرار حفاظا على أسرته من الضياع والتشرد قبل فوات الاوان.. للتواصل /01225898460.

01f703b1-dc6a-4689-a99d-5302c2a2e24c
01f703b1-dc6a-4689-a99d-5302c2a2e24c
b4bb25fd-4f4a-412a-a2c9-52d2fc7deafa
b4bb25fd-4f4a-412a-a2c9-52d2fc7deafa
cf1a752d-bb42-43ae-a564-222d57438d83
cf1a752d-bb42-43ae-a564-222d57438d83
db74720d-612a-40eb-9df6-798985150893
db74720d-612a-40eb-9df6-798985150893
حياة كريمة صوت ناس قرية نشوه ترميم المنزل انقاذ مستقبل اسرة