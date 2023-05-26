صوت الناس.. محيى يستغيث بالمسئولين للدخول ضمن "حياة كريمة"

كان قد وردت إلينا رسالة من محيى عبد الله سلامة، البالغ من العمر 64 عاما والمقيم بقرية نشوه مركز الزقازيق محافظة الشرقية؛ ليناشد المسؤولين أن يكون ضمن مبادرة “حياة كريمة” نظرا لما يتعرض له من مأساه علمًا بأنه يسكن منزل متهالك مكون من الطين يحتاج الى ترميم.

وكان قد تعرض للكثير من الضغوط وهو لا يملك حماية أطفاله من المطر وبرد الشتاء، ولم يملك القدرة على تعريشه نظرا لضيق حاله وكبر عمره، ولهذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة المساعدة من اجل البقاء والاستقرار حفاظا على أسرته من الضياع والتشرد قبل فوات الاوان.. للتواصل /01225898460.

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