حملة أمنية مكبرة بدمياط لضبط الخارجين على القانون

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر - السرو).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كميات من المواد المخدرة المتنوعة – بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين 5 منهم لديهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.