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الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية مكبرة بدمياط لضبط الخارجين على القانون

المتهم
المتهم
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر - السرو).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط  (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كميات من المواد المخدرة المتنوعة – بندقية خرطوش -  3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين  5 منهم لديهم معلومات جنائية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

دمياط شرطة الداخلية