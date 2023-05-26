قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر - السرو).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كميات من المواد المخدرة المتنوعة – بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين 5 منهم لديهم معلومات جنائية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
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حملة أمنية مكبرة بدمياط لضبط الخارجين على القانون
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر - السرو).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر - السرو).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: