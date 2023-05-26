اكتشاف مقابر قديمة ترجع لألفي عام في شمال شرقي الصين

الجمعة 26/مايو/2023 - 12:16 م

أعلن علماء الآثار في الصين، عن اكتشاف مجموعة من المقابر القديمة التي يرجع تاريخها إلى عهد أسرة هان الشرقية (25 - 220) في مدينة لينغهاي بمقاطعة لياونينغ في شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن سو جيون تشيانج، الباحث في معهد لياونينج للأثار الثقافية، قوله "إن المقابر الثمانية المكتشفة تتميز بهيكل غرفة مصنوعة من الطوب"، مشيرا إلى اكتشاف ما يزيد على 100 مادة جنازية بما فيها الأواني، والجرار، والأطباق ومواقد الطهي والآبار، فضلا عن العثور على تابوت في أحد المقابر يحتوي على هيكل عظمي بشري.

وقال سو "إن هيكل المقابر والمواد الجنازية المكتشفة تتميز بسمات بارزة للآثار الثقافية في عهد أسرة هان الشرقية".

وأضاف "أن هذه الاكتشافات الجديدة وبعض الاكتشافات الأثرية السابقة تشير إلى أن المنطقة التي تعرف اليوم بـ"لينجهاي" كانت تخضع فعليا لسلطة أسرة هان الشرقية، التي تقع عاصمتها في السهول الوسطى للصين.