عضو التنسيقية: اهتمام كبير بالتعليم الفني خلال جلسة الحوار الوطني أمس

قالت الدكتورة صفاء حسني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ جلسة الأمس في الحوار الوطني شهدت اهتماما كبيرا بالتعليم الفني، حيث شهدت الخروج بعدد من التوصيات وعرض مشكلات كثيرة في التعليم الفني.

وأضافت «حسني»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت شوقي: «التعليم الفني جزء مهم جدا من التنمية الاقتصادية، وهناك دول كثيرة مثل ألمانيا واليابان يحظى التعليم الفني فيها باهتمام كبير، والتعليم الفني مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين».

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «هناك مشكلة في النظرة للتعليم الفني في المجتمع، في معظم الأوساط يُعامل التعليم الفني على أنه تعليم الدرجة الثانية، أي أنه يكون لغير المتفوقين الذين لم يلتحقوا بركب الثانوية العامة، وهو ما يجعل الطالب الذي يدخل التعليم الفني محبطا جدا، رغم ان هذا الأمر مخالف للواقع كليا، فالطالب يتعلم أشياءً مختلفة ويكون لديه جانب تقني مميز بالإضافة إلى الجزء النظري».