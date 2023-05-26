مسئول روسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في مقاطعة زابوروجييه

الجمعة 26/مايو/2023 - 12:14 م

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجييه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روجوف، عن إحباط هجوم إرهابي في بلدة "إينرجودار" الواقعة جنوب أوكرانيا.

وقال روجوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ إن "القوات الأمنية في منطقة زابوروجييه تمكنت من إحباط هجوم إرهابي كبير في منطقة إينرجودار القريبة من المنشأة النووية"، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية أفادت بأن الهجوم كان يستهدف صحفي في إحدى وسائل الإعلام الفيدرالية الروسية.

يذكر أن محطة زابوروجييه للطاقة النووية ومدينة إينرجودار، التي يقطنها العمال والموظفون في المحطة والمناطق الجنوبية من مقاطعة زابوروجييه، تقع تحت سيطرة الجيش الروسي، الذي تولى مهمة حماية المحطة النووية لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.