ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمن الجيزة يداهم مصانع الأكسجين الطبي العشوائية

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة".

وأسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية") عن ضبط 6 قضايا  عبارة عن (6 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة إضافات المواد الغذائية - تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية لإنتاج الأدوات المنزلية – إعادة تدوير مخلفات الكرتون - تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبى والصناعى) بمضبوطات بلغت ( 600 كيلو جرام و1620 زجاجة "مواد غذائية – 3,5 طن و6000 قطعة "مخلفات معدنية" – 35 طن و 55900 قطعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها – 4 طن و10000  كرتونة مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات ورقية – 20 طن مواد كيمياوية سائلة تستخدم فى تعبئة أسطوانات الأكسجين – 110 أسطوانة معبأة بالأكسجين الطبى والصناعى معدة للتداول) جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسطوانة بالأكسجين بالأكسجين الطبى والصناعى مصانع الجيزة