كوريا الجنوبية تدعم منطقة القرن الإفريقي بـ 2.3 مليون دولار من الدعم الإنساني

الجمعة 26/مايو/2023 - 12:09 م

أقرت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم دعم إنساني بقيمة 2.3 مليون دولار وكميات من الأرز ما يعادل 18.4 مليون دولار إلى منطقة القرن الإفريقي التي تعاني من الجفاف وأزمة الغذاء.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ - أن نائب مندوب كوريا لدى الأمم المتحدة كيم سانغ-جين أعلن عن خطة الدعم للحكومة في مؤتمر رفيع المستوى للدعم الإنساني لمنطقة القرن الإفريقي المنعقد في نيويورك، مشيرة إلى أن كوريا بصفتها دولة عضو مسئول في المجتمع الدولي، ستشارك بصورة نشطة في المجهودات المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتحسين الأوضاع الإنسانية في منطقة القرن الإفريقي.