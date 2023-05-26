برلمانية: الحوار الوطني بارقة أمل والجميع يعول عليه في القضايا التي تهم المواطن

قالت رشا كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ جلسة الأمس في الحوار الوطني كانت طويلة جدا، حيث بدأت في الحادية عشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، وناقشت ملف التعليم قبل الجامعي.

وأضافت «كُليب»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت شوقي، أن الحوار الوطني في هذا التوقيت تحديدا بارقة أمل، والجميع يعول عليه في قضية التعليم وغيرها من القضايا التي تهم المواطن المصري.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «التعليم قضية كل بيت في مصر على مستوى الأفراد والدولة، فهو المفتاح السحري لحل كل القضايا الأخرى سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية».

وأكدت: «التعليم حق كفله الدستور المصري وليس مجرد خدمة تؤديها الدولة للمواطنين، كما ان التعليم مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، نقول إن هناك قصور شديد في هذا الملف، ولكن لا ننكر أبدا أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في ملف تطوير التعليم، وبخاصة منظومة التعليم قبل الجامعي».