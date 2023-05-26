موسكو تقيم محاولات الفاتيكان لتسوية أزمة أوكرانيا بشكل إيجابي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الخارجية الروسية أعلنت علمها بمبادرة بابا الفاتيكان لإرسال مبعوث إلى روسيا لتسوية الأزمة الأوكرانية، إذ ذكرت الوزارة بأن البابا فرانسيس يعتزم كجزء من مبادرته للسلام في أوكرانيا، إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف، كما أنها تقيم محاولات الفاتيكان بشكل إيجابي.

وأضافت «القاهرة الإخبارية»، أن الخارجية الروسية أعلنت أنها تلاحظ الرغبة الصادقة في المساهمة في عملية السلام، إذ أفادت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوثي البابا فرانسيس لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا

وتقوم الفاتيكان بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا ليست علنية بعد، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقًا، بحسب بيان البابا فرنسيس، الذي كلف رئيس مجمع الأساقفة الإيطاليين الكاردينال ماتيو زوبي، قيادة مهمة سلام لمحاولة وقف الحرب في أوكرانيا