عمرو رمزي: شعبان عبدالرحيم فتح عليا مطواة في "حيلهم بينهم".. فيديو

تحدث الفنان عمرو رمزي عن كواليس برنامجه الشهير "حيلهم بينهم"، الذي استصاف خلاله عشرات النجوم، وتعرضوا خلاله للعديد من المقالب، موضحاً أنه في ذلك الوقت كان يعمل مخرجًا في الفضائية المصرية.

وأضاف رمزي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، أنه كان يريد العمل كممثل بشدة، لكن الفرصة المتاحة أمامه هي الإخراج، فاستمر فيه حتى يدخل للمجال الذي يحبه، قائلا: "وقتها كنت معروف وسط أصحابي إني عاوز أمثل، اللي هو الراجل ده بيخرج لحد ما يمثل".

وتابع: "وقتها المخرج طارق فهمي كان بيعمل تجرية البرنامج ده، وبيحاول يبيعه، فعملنا 3 حلقات وبعتوهم للجهة المنتجة كانت برا مصر، فوافقوا.. واخترعنا فكرة البني آدم اللي بيتجمع فيه الأنانية دي ويوجه الناس بدل المخرج ويتحكم في الأسئلة بدل الإعداد وينتج وحاجات كتير، فيتعامل مع الضيف برخامة باعتباره مش ضيف".

وأشار رمزي إلى أنه يضحك كثيرًا عندما يشاهد حلقة الفنان سامو زين، قائلا: "أكثر حلقة بتضحكني هي حلقة سامو زين .. كنا بنعمل حلقة لطيفة وهو نجم عاطفي فأنا دخلت له من ناحية عمليات التجميل وكده، فدخل في كريزة ضحك مرعبة".

وبسؤاله عن مدى استجابة النجوم للاستفزاز، وهل وصل الأمر للتجاوز اللفظي والجسدي في حقه، قال رمزي: "محدش تجاوز لفظيًا من الضيوف معايا خالص، لأن كنت بوصل لمرحلة إني بعمل فيها عبيط".

ويضيف: "مرة شعبان عبد الرحيم فتح عليا مطواة، بس بعدين طلب إننا نشيلها في المونتاج، من كتر ما استفزيته وقعدت اقوله مصطلحات صعبة، فقالي ما تقولي كلام شعبولي كده افهمه.. قلت له ده آخر مستوى أقدر أنزله.. قالي آااه تنزله! وراح موطي على الأرض ولقيته بيطلع حاجة من الشراب، ببص لقيتح بيفتح مطواة".