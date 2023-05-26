"عاصفة تختمر على أورانوس".. ناسا ترصد إعصارا حلزونيا في القطب الشمالي لعملاق الجليد للمرة الأولى

اكتشف العلماء دوامة من الهواء الدافئ نسبيا تحوم تحت سحب أورانوس، ما يوفر دليلا قويا على وجود إعصار راسخ في القطب الشمالي للكوكب.

وتضاف النتائج الجديدة إلى الملاحظات السابقة التي تفيد بأن الغلاف الجوي لأورانوس ليس خاملا كما كان يبدو في البداية، عندما حلقت مركبة الفضاء "فوياجر 2" التابعة لناسا عبر "عملاق الجليد" في يناير 1986.

وتم اكتشاف الدوامة الشمالية على أورانوس من خلال الكشف عن الانبعاث الحراري على شكل موجات راديوية يلتقطها علماء الفلك باستخدام المصفوفة الكبيرة جدا (VLA) للتلسكوبات الراديوية في نيو مكسيكو.

ويرجح علماء ناسا أن الملاحظات الجديدة قد تعني وجود إعصار قطبي في القطب الشمالي لأورانوس.

وكشفت النتائج أنه تحت غيوم الكوكب، يبدو أن الهواء المتداول في القطب الشمالي أكثر دفئا وجفافا. ووفقا لوكالة ناسا، هذه سمة مميزة لإعصار قوي.

وقال أليكس أكينز، المؤلف الرئيسي للدراسة: "تخبرنا هذه الملاحظات الكثير عن قصة أورانوس. إنه عالم أكثر ديناميكية بكثير مما قد نعتقد. إنه ليس مجرد كرة زرقاء من الغاز. وهناك الكثير يحدث تحت الغطاء. لقد عرف العلماء منذ فترة طويلة أن هناك ميزة دوامة في القطب الجنوبي لأورانوس".

وأثناء تحليقها بالقرب من العملاق الجليدي في عام 1986، التقطت المركبة الفضائية "فوياجر 2" التابعة لناسا صورا للقطب الجنوبي، تظهر الرياح في المركز القطبي تدور بشكل أسرع من بقية القطب.

ومع ذلك، حتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كانت الأعاصير موجودة أيضا في القطب الشمالي لأورانوس أم لا.

ويستغرق أورانوس 84 عاما لإكمال دورة كاملة حول الشمس، وخلال العقود القليلة الماضية لم يتم توجيه أقطابها نحو الأرض.

ومع ذلك، منذ عام 2015، كان لدينا رؤية أفضل بكثير، ما سمح للعلماء بالنظر بشكل أعمق في الغلاف الجوي القطبي.

والإعصار الحلزوني لأورانوس مضغوط الشكل، مع وجود هواء دافئ وجاف في قلبه - يشبه إلى حد كبير العواصف على زحل، وفقا لوكالة ناسا.

وبشكل عام، يشير الاكتشاف إلى أنه سواء كانت الكواكب تتكون أساسا من الصخور أو الغاز، فإن غلافها الجوي يظهر علامات على دوامة دوامة عند القطبين.

وهنا على الأرض، تتشكل الأعاصير فوق الماء وتنجرف، بينما في أورانوس وزحل، يتم تثبيت الأعاصير في مكانها عند القطبين.

وتأمل ناسا الآن في مراقبة الإعصار لمعرفة كيف يتطور على مر السنين.

وقال أكينز إن هناك الكثير من الأسئلة التي تبحث عن إجابة، بينها: "هل القلب الدافئ الذي لاحظناه يمثل نفس الدوران عالي السرعة الذي رأته فوييجر؟. أم أن هناك أعاصير مكدسة في الغلاف الجوي لأورانوس؟".

وتابع: "حقيقة أننا ما زلنا نكتشف مثل هذه الأشياء البسيطة حول كيفية عمل الغلاف الجوي لأورانوس تجعلني متحمسا لمعرفة المزيد عن هذا الكوكب الغامض".