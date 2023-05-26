الكشف على 1716 مريضا بقافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، بإشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية منشأة مهنا بمركز كوم حمادة، وتم الكشف خلالها على 1716 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.