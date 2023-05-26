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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تحذر من تسليم الغرب أسلحة نووية لكييف

مدفيديف
مدفيديف
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الغرب قد يسلم كييف أسلحة نووية، محذرا من أن ذلك سيستدعي ضربة استباقية من جانب روسيا. 
ولفت - في تصريح للصحفيين - إلى أن النزاع في أوكرانيا قد يستمر لعقود، موضحا أن كييف تختبر حاليا الرأي العام حول مدى استعداد المجتمع الأوكراني لتقسيم البلاد على غرار السيناريو الكوري.

روسيا اسلحه نووية أوكرانيا