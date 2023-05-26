روسيا تحذر من تسليم الغرب أسلحة نووية لكييف

الجمعة 26/مايو/2023 - 10:33 ص

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الغرب قد يسلم كييف أسلحة نووية، محذرا من أن ذلك سيستدعي ضربة استباقية من جانب روسيا.

ولفت - في تصريح للصحفيين - إلى أن النزاع في أوكرانيا قد يستمر لعقود، موضحا أن كييف تختبر حاليا الرأي العام حول مدى استعداد المجتمع الأوكراني لتقسيم البلاد على غرار السيناريو الكوري.