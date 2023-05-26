قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الغرب قد يسلم كييف أسلحة نووية، محذرا من أن ذلك سيستدعي ضربة استباقية من جانب روسيا.
ولفت - في تصريح للصحفيين - إلى أن النزاع في أوكرانيا قد يستمر لعقود، موضحا أن كييف تختبر حاليا الرأي العام حول مدى استعداد المجتمع الأوكراني لتقسيم البلاد على غرار السيناريو الكوري.
العالم
روسيا تحذر من تسليم الغرب أسلحة نووية لكييف
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الغرب قد يسلم كييف أسلحة نووية، محذرا من أن ذلك سيستدعي ضربة استباقية من جانب روسيا.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الغرب قد يسلم كييف أسلحة نووية، محذرا من أن ذلك سيستدعي ضربة استباقية من جانب روسيا.