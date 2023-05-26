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الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اليوم.. "التنسيقية" تعقد مناظرة حول مقترح بمنع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة ٣ سنوات

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تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مناظرة، اليوم الجمعة، الساعة الخامسة مساءً، حول المقترح المقدم من حزب المحافظين، في الحوار الوطني، بشأن منع من يتنقل من السياسيين بين الأحزاب، من ممارسة العمل السياسي لمدة ٣ سنوات.

يدير المناظرة أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويمثل حزب المحافظين في المناظرة المهندس نبيل مراد، المستشار الأول لحزب المحافظين، فيما يمثل الطرف الآخر السياسي كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .

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