نشاط محافظ جنوب سنياء في 24 ساعة.. أبرزها ختام اجتماعات البنك الأفريقي

شهدت مدينة شرم الشيخ خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأنشطة واللقاءات والجولات التفقدية لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أبرزها المشاركة في ختام الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، وأكينومى أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقى.

وشهدت الاجتماعات حضور رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة وحوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية، وتأتي الاجتماعات فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى كل المجالات وخاصة من الناحية الاقتصادية.

كما حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي متابعة أعمال التدريب الذي يجرى بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، الخاص للعاملين بجهاز مرافق جنوب سيناء على نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات المكانية المقدم من شركة ايزري شمال أفريقيا وذلك ضمن المرحلة الثانية في ملف التوثيق الجغرافي.

واشاد المحافظ بالتدريب في اطار تخريج كوادر متخصصة يقومون بالعمل داخل المحافظة بدقة للنهوض بهذا القطاع الهام وتوفير بنية معلوماتية دقيقة في هذا الشأن.

كما شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، رافقه اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة شرم الشيخ ختام ملتقى الفن والحياة الدولى المقام بقصر ثقافة شرم الشيخ تحت رعاية محافظ جنوب سيناء بحضور فنانين مصرين ومن عدة دول عربية.

من جانبه، أشاد المحافظ باللوحات، ورحب بجميع الفنانين الموجودين مصريين وعرب علي أرض شرم الشيخ، مؤكدا علي اهتمامه بتلك المعارض الفنية لما لها من صدى ايجابي وجيد في توصيل حالات مختلفة فنية واجتماعية وثقافية، متمنيا إقامة تلك المعارض الفنية باستمرار بشرم الشيخ التي تستضيف جميع المؤتمرات الدولية وتعتبر عنصر نجاح لها، وإشادة الحضور ببلد السحر والجمال.

وقال الفنان مصطفي غنيم رئيس الملتقى إن لوحات الفنانين المشاركين بالملتقى جسدت الحالة الجمالية المبهرة لمدينة شرم الشيخ الساحرة، وأضاف أن الملتقى يحظى بمشاركة عدد كبير من الأشقاء العرب المبدعين الرائعين، تأكيدا لأهمية التعاون الثقافى العربى الشعبى، وتبادل الخبرات والثقافات بين المشاركين، وأعرب عن أمله فى مشاركة ٥٠ دولة عربية وأجنبية تحتضنهم أرض السلام شرم الشيخ خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن مشاركة المحافظ ورعايته للملتقى تأكيد على تشجيع الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للثقافة والفنون .

وفي ختام الجولة بالمعرض كرم محافظ جنوب سيناء الفنانين المشاركين في الملتقي متمنيا لهم دوام التوفيق والابداع.

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