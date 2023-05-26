وكيل صحة البحيرة يعتمد كشوف بيانات المرشحين للدراسات العليا والبعثات

اعتمد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، كشوف بيانات المرشحين للدراسات العليا من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة، وذلك لإرسالها للإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة المصرية، لإستكمال إجراءات إيفاد المرشحين للجامعات المصرية للدراسات العليا واللتي تشمل درجة ( الدبلوم - الماجستير - الدكتوراه )، فى اطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية بمختلف تخصصاتها بجميع المؤسسات الصحية للدولة، وبضرورة استمرار التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وقال وكيل الوزارة، في بيان له،إنه تم التقديم للترشح خلال الفترة من 10 أبريل حتي 21 مايو 2023 تحت إشراف الدكتور أحمد قطري مدير إدارة التدريب بالمديرية، تنفيذ فريق البعثات بمقر مركز التدريب، مشيرًا إلي أنه تجاوز عدد المتقدمين للترشيح الوزاري 440 من أعضاء القطاع الصحي بينهم 182 طبيب بشري جميع التخصصات تشمل التخصصات الملحة، و147 طبيب أسنان في سابقة لم تحدث من قبل وتشمل جميع تخصصات أمراض الفم والأسنان، و20 صيدلي، و2 علاج طبيعي، و58 من أخصائي التمريض، كما تقدم 37 طبيب لدراسة درجة الدكتوراه.

وأعرب وكيل الوزارة، عن سعادته بزيادة الأعداد من الدارسين للدرجات العلمية المختلفة، وبأهمية الإستثمار في العنصر البشري داخل المنظومة عن طريق التعليم والتطوير المهني المستمر،

مما يعني مزيد من التطور والرقي في المنظومة الصحية داخل محافظة البحيرة، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإرتقاء بمنظومة التعليم الطبي المهني بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وبيّن أن الجمهورية الجديدة ستُبنى بأيدى وسواعد ابناء مصر المخلصين، الذين يتسلحون بالعلم والمهارة، وحث الدارسين على الإستفادة لأقصى درجة من هذه الفرصة المميزة للدراسة، وتمنى التوفيق للجميع.

ومن جانبه، أكد الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية، أن مديرية الصحة بالبحيرة، تحرص كل الحرص على تقديم كل الدعم للتدريب والتعليم الطبي لجميع التخصصات بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للإرتقاء بمستوي الطبيب المصري، وكافة التخصصات، ومساعدة الجميع للحصول على الدراسات العليا، لرفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة علي تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري.