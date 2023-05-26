رابطة الأندية المحترفة: ندرس فتح القيد مبكرًا للزمالك قبل البطولة العربية

قال ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، إن نادي الزمالك سيمثل الكرة المصرية في البطولة العربية، والتي ستكون فيها منافسة قوية وشرسة مع فرق قوية، مشيرًا إلى أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات دائمًا يدعم الفرق والمنتخبات في البطولات الخارجية.



وأضاف سويلم في تصريحات تليفزيونية: تحدثت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة لدعم أي ناد يشارك في بطولة خارجية، ولم نحدد موقف فتح باب القيد مبكرا لنادي الزمالك قبل البطولة العربية، والفريق الأبيض يعيش في محنة والواجب علينا دعمه بقوة في المرحلة المقبلة.



وواصل: محنة الزمالك تؤثر على الكرة المصرية بالكامل، والرابطة والاتحاد عليهما دعم أي ناد يشارك في البطولات الخارجية، وجمال علام حريص على دعم جميع الفرق، ولا يوجد أي موقف تجاه أي طرف.



وتابع سويلم: تأخر الدوري المصري في الانتهاء، يستلزم اتخاذ موقف لدعم نادي الزمالك، خصوصا أن القيد والسيستم مرتبط بـ فيفا والكاف، وهناك إجراءات بالطبع تسبق فتح القيد، وهاني أبو ريدة يتدخل في هذه الأمور لدعم اتحاد الكرة في الاتحادات الخارجية.



ومن المقرر أن يسدل الستار على منافسات الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز بحدود يوم 25 يوليو المقبل، وذلك حسب التأكيدات الصادرة من مسئولي رابطة الأندية المحترفة.