الليلة.. مناقشة"مستقبل الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات "بمكتبة مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى فى الخامسة من عصر اليوم الجمعة، حلقة نقاش بعنوان 'الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات' " كجزء من سلسلة الندوات الالكترونيّة التى تنظمها الجمعية فى كافة منصاتها الثقافية.

وأشار الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ان حلقة النقاش التى تنفذها مكتبة مصر الجديدة، تتناول التحديات والفرص التي يوفرها مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتطوّر بسرعة كبيرة - مع التركيز بشكل خاص على روبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.



يشارك في الندوة ، الدكتور محمد حجازي - استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية ، الدكتور محمد خليف - واستشاري الابتكار والتحول الرقمي ، الدكتور محمد الطويل استشاري الذكاء الاصطناعي - الدكتور وائل بدوى -عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يدير الندوة المهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية .