تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مباريات اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023، والذي يشهد العديد من المباريات اليوم فى مختلف المسابقات، على رأسها مباراة سامبدوريا ضد ساسولو فى الدوري الإيطالي، فضلا عن مواجهات كأس العالم للشباب.
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب
الإكوادور X جزر فيجي – الساعة 8 مساء
سلوفاكيا X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 8 مساء
أوزبكستان X جواتيمالا – الساعة 11 مساء
نيوزيلندا X الأرجنتين – الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
سامبدوريا X ساسولو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
ريو آفي X فاماليكاو– الساعة 8 مساء
فيزيلا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. مباريات متنوعة في ملاعب العالم المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مباريات اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023، والذي يشهد العديد من المباريات اليوم فى مختلف المسابقات، على رأسها مباراة سامبدوريا ضد ساسولو فى الدوري الإيطالي، فضلا عن مواجهات كأس العالم للشباب.
تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مباريات اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023، والذي يشهد العديد من المباريات اليوم فى مختلف المسابقات، على رأسها مباراة سامبدوريا ضد ساسولو فى الدوري الإيطالي، فضلا عن مواجهات كأس العالم للشباب.