تشاهدون اليوم.. مباريات متنوعة في ملاعب العالم المختلفة

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مباريات اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023، والذي يشهد العديد من المباريات اليوم فى مختلف المسابقات، على رأسها مباراة سامبدوريا ضد ساسولو فى الدوري الإيطالي، فضلا عن مواجهات كأس العالم للشباب.



مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

الإكوادور X جزر فيجي – الساعة 8 مساء

سلوفاكيا X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 8 مساء

أوزبكستان X جواتيمالا – الساعة 11 مساء

نيوزيلندا X الأرجنتين – الساعة 11 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سامبدوريا X ساسولو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

ريو آفي X فاماليكاو– الساعة 8 مساء

فيزيلا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء