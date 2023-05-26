واشنطن تعرب عن قلقها إزاء الإجراءات الصينية ضد شركات أمريكية

الجمعة 26/مايو/2023 - 09:21 ص

أعربت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، لنظيرها الصيني، وانج وينتاو، عن قلقها إزاء القيود التي تفرضها بكين على شركات أمريكية في غمرة توترات دبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان أوردته قناة «الحرة» الأمريكية، أن الوزيرين أجريا مناقشات صريحة وجوهرية حول المسائل المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك المناخ العام للتجارة والاستثمار ومجالات التعاون المحتمل بين البلدين.

كما أعربت ريموندو عن قلقها إزاء سلسلة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين ضد شركات أمريكية تعمل في هذا البلد.

كانت بكين قد فرضت، الأحد الماضي، قيودا على شركة "مايكرون" الأمريكية العملاقة في مجال أشباه الموصلات، مبررة قرارها بأن رقائق هذه الشركة تشكل أخطارا أمنية محتملة للشبكة ويمكن أن تهدد الأمن القومي للصين.

وتمثل هذه القيود خطوة كبيرة في رد بكين على الضغوط التي تمارسها واشنطن وقد تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات في المواجهة الجيوسياسية.