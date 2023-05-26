نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لعقود

الجمعة 26/مايو/2023 - 09:20 ص

عبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا قد يستمر لعقود إذا لم يتم القضاء على الطبيعة النازية لسلطة نظام كييف الحالي.

وقال مدفيديف، أمام الصحفيين أثناء زيارته إلى فيتنام، وفقا لقناة «روسيا اليوم»، إن هذا النزاع طويل جدا، ربما قد يستمر لعقود، هذه حقيقة جديدة وظروف حياة جديدة.

وأضاف أنه في حال وجود النظام الحالي في أوكرانيا ستكون هناك 3 سنوات من المصالحة وسنتان من النزاع، ثم سيتكرر كل شيء.. مشيرا إلى ضرورة القضاء على الطبيعة نفسها للسلطة النازية في كييف.. على حد تعبيره.