استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2023

الجمعة 26/مايو/2023 - 09:34 ص

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية فى بداية تعاملات اليوم الجمعة.

وتراجع سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية أمس ، نتيجة ارتفاع الدولار، بعد أن عززت بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة، التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته المتشددة، في ظل تصريحات أعضاء الفيدرالي خلال الأيام الماضية ترجح رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

انخفضت الاسعاا بنحو 55 جنيهًا بالأسواق المحلية في ختام تعاملات امس الخميس، كما هبط سعر الأوقية عالميًا بنحو 20 دولارًا لتسجل 1940 دولارًا.



وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2.320 ألف جنيه، وبلغ جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.652 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1.989 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.560 ألف جنيه.



في حين أظهرت بيانات صدرت امس نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3% خلال الربع الأول من هذا العام، وكان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 1.1% فقط خلال تلك الفترة، وذلك بعدما سجلت القراءة السابقة نموا بنسبة 2.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي.