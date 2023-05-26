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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة القناة تهدي درع رعاية الشباب لمدير "دكان الفرحة"

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الشكر لجميع القائمين على تنفيذ  مبادرة " دكان الفرحة " والتى نظمها صندوق «تحيا مصر» بجامعة القناة ، مُعرباً عن سعادته بالمبادرة التى تهدف إلى إدخال الفرحة على قلوب الطلاب من خلال إهداءهم ملابس جديدة من مركات عالمية .

فى سياق متصل، قدم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب درع رعاية الشباب للأستاذ عادل إمام مدير مبادرة " دكان الفرحة " تقديراً لمجهودات صندوق "تحيا مصر " ورعايته لمبادرات إجتماعية تحقق أهداف إنسانية .
  
حضر مراسم التكريم، الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الإجتماعية، والأستاذ عبد الله عام مدير عام الإدارة العامة لرعاية للشباب والأستاذ مصطفى أبو سريع مدير مكتب الإتحادات الطلابية.

قام بالتنظيم والتنسيق لمعرض "دكان الفرحة" اتحاد طلاب الجامعة بقيادة الطالب كريم عبد الباري رئيس الإتحاد .

الدكتور محمد غنيم الدكتور ناصر مندور اللجنة الاجتماعية جامعة قناة السويس