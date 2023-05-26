مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة المنيا يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، علي اتخاذ كافة الآليات المنظمة بالكليات التي تضمن تحقيق الانضباط بالامتحانات طبقاً للقواعد والأعراف والتقاليد الجامعية والقوانين المنظمة التي اعتمدها مجلس الجامعة، بما يحقق أهداف ورسالة الجامعة، وحفاظاً علي مستقبل الطلاب، مشدداً على إعمال مجالس الكليات والأقسام شئونها التنظيمية في الإشراف علي الامتحانات والاشتراك فيها، وتحديد واجبات الممتحنين والمواصفات المطلوب توافرها في الورقة الامتحانية وبنوك الأسئلة للاختبارات الإلكترونية، وتحديد لجان المراقبة والملاحظة، والكنترولات، وذلك في ضوء جداول العملية الامتحانات والمقرر لها أن تبدأ في خمس كليات اعتبارا من السبت القادم السابع والعشرين من مايو الجاري، وفقاً طبيعة الدراسة بكل كلية، لتتوالي جميع كليات الجامعة امتحاناتها لتبدأ رسمياً في الثالث من يونيو القادم وتنتهي في السادس والعشرين من نفس الشهر.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة فرحات وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومدير الإدارة العامة لشئون التعليم، ومدير إدارة الوافدين، والقيد والتسجيل.



وأطمأن رئيس الجامعة خلال الاجتماع علي كامل استعدادات الكليات لاستقبال ما يزيد عن 70 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، والتزام الجامعة في التوسع في الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، وتغطية بنوك الأسئلة والورقة الامتحانية لكل أهداف المقرر، وأن تكون ممثلة للمحتوى العلمي والموضوعات التي تم تدريسها، وعدم قبول أية اعذار مرضية للمشاركين في أعمال الامتحانات إلا من خلال لجان طبية ثلاثية.



وتابع الاجتماع خلال جدول أعماله ما تم تنفيذه من قرارات بالجلسة السابقة من تأهيل لوائح الكليات للعمل بنظام الساعات المعتمدة، وآليات عمل الكليات بنظام الساعات المعتمدة خلال الفصل الدراسي الصيفي، وإحاطة المجلس علماً بما أقره المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص آليات جذب الكليات للوافدين بها، وتدشين الجامعة لمبني إسكان طلابي متميز لتوفير سكن مناسب لهم، إلى جانب تطوير فندق الجامعة وتحديث غرفه الفندقية.



كما تابع رئيس الجامعة خطة الجامعة وآلياتها لتحقيق التعليم التفاعلي النشط بكلياتها، وتوفير الحد الأدنى داخل جميع قاعات الكليات وتحويها إلى قاعات ذكية بناء علي المعايير التي وضعها المستشار الهندسي للجامعة لتحديد متطلبات القاعات والمدرجات لرفع كفاءتها وشكلهم الجمالي، مشيراً بأن أعمال الصيانة للجامعة سيتم تنفيذها بناءً علي استراتيجية وخطة سنوية لتحديد احتياجات الجامعة إجمالياً بما ينعكس إيجابياً علي ترشيد الموارد وديمومتها.