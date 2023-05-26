استقرار أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 26 مايو 2023

الجمعة 26/مايو/2023 - 09:05 ص

استقرت أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة، على نفس مستوى أمس الخميس وتواصل أسعار الدولار استقرارها للشهر الثالث على التوالى في مصر في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى

30.75 جنيه للشراء

30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

30.70 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

30.88 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

30.85 جنيه للشراء

30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.