ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الإدارة العسكرية في كييف: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل. 

ومنذ قليل أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، أن نظام الدفاع الجوي الروسي  أسقط صاروخًا أوكرانيّا بالقرب من بلدة موروزوفسك في المقاطعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكتب جولوبيف على قناته في "تيليجرام"، "انطلق نظام الدفاع الجوي في بلدة موروزوفسك، وأسقط صاروخا أوكرانيّا. قوات الجيش تقوم بعملها في المنطقة".

وحث حاكم المقاطعة، السكان إلى الالتزام بالهدوء.

كييف روسيا أوكرانيا سماع دوي انفجارات الدفاع الجوي الروسي