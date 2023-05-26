الإدارة العسكرية في كييف: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل.

ومنذ قليل أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، أن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخًا أوكرانيّا بالقرب من بلدة موروزوفسك في المقاطعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكتب جولوبيف على قناته في "تيليجرام"، "انطلق نظام الدفاع الجوي في بلدة موروزوفسك، وأسقط صاروخا أوكرانيّا. قوات الجيش تقوم بعملها في المنطقة".

وحث حاكم المقاطعة، السكان إلى الالتزام بالهدوء.