عندما أبت الجثث التحلل!| صدمة مدوّية في لبنان عقب فتح قبر «ميشيل حجل».. قصة فنان كوميدي أثار الجدل بعد دفنه بـ19عامًا.. أسرار يكشفها نجل شقيق «العندليب» عن جثمانه.. رأي العلم والشرع في الظاهرة

كثيرًا ما نسمع عن جثث لم يُصبها التحلل على الرغم من مرور فترة طويل على دفنها، وكما هو الطبيعي بالنسبة لما يحدث لجثث الموتى أن تقوم بعملية التحلل، والبعض يعتقد أن هذا الأمر يرجع لصلاح حال المتوفي وعلاقته الجيدة بربه مثل الأنبياء، وهو أمر يُثير لدينا الجدل ويحرك دافع الفضول لمعرفة السبب في عدم تحلل تلك الجثث، ويجعلنا نفكر كيف لا تتحلل جثة الميت برغم دفنه في التراب ومرور فترة زمنية ليست بالقليلة عن وقت وفاته، وعملية التحلل هي أساسية تستمر منذ اليوم الأول ولمدة أشهر قليلة بعد الدفن، ولا يتبقى من الميت سوى عظامه حسبما ذكر علماء الطب والتشريح.

صدمة مدوية في لبنان بعد فتح قبر «ميشيل حجل»

ميشيل الحجل _ وصيفة ملكة جمال لبنان

أثار خبر فتح قبر، ميشيل الحجل، وصيفة ملكة جمال لبنان، بعد مرور 4 سنوات على رحيلها، جدلًا واسعًا في لبنان.

وانتشرت صور ميشيل حجل، على مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، بعد تداول خبر حول موافقة كنيسة لبنانية، على فتح قبرها، بناءً على إلحاح وضغط من شقيقتها بولا حجل.

سبب فتح قبر «ميشيل حجل»

رفضت بولا، شقيقة ميشيل حجل، الإدلاء بأي تصريحات حول سبب فتح قبر شقيقتها، التي وافتها المنية منذ 4 سنوات، بحجة أنها لم تحصل على إذن من قبل مطران رعية الروم الأرثوذكس في محافظة جبل لبنان، بالإضافة إلى أنها تنتظر انتهاء التحقيقات بشكل كامل.

وصاحب فتح قبر ميشيل الحجل، ضجة واسعة، إذ تردد أن الجثة لا زالت كما هي ولم تتحلل.

بداية القصة

روت بولا حجل، قصة فتح قبر شقيقتها عبر صفحتها في "فيسبوك" إذ قالت إنها لجأت للكنيسة، من أجل فتح القبر، بعد شهادات عدة، كان أولها من قبل سيدة فلسطينية، أكدت أن ميشيل جاءتها في الحلم وعلى رأسها شعر، وقالت لها: "افتحوا قبري".

لم يتوقف الأمر عند السيدة الفلسطينية، حيث تكررت الرواية مع سيدة لبنانية، ماتت متأثرة بالسرطان مثل ميشيل حجل، وعلى أثر ذلك، لجأت للمطرانية، وألحت في فتح القبر.

قالت بولا إن الكاهن وافق على فتح المقبرة برفقة أحد حراسه صباح السبت بحضور اثنين من الكهنة، وكان المشهد، "وجه شقيقتي مع شعر في حاجبيها وعلى رأسها، ورائحتها زكية".

حديث بولا، استقبله قطاع عريض من الجمهور بدهشة شديدة، لأن شقيقتها ميشيل حجل ماتت دون شعر وحواجب بسبب السرطان.

من هي ميشيل حجل ؟

يشار إلى أن ميشيل حجل عارضة أزياء، وأخصائية تغذية لبنانية، فازت بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان عام 2016.

ماتت ميشيل عن عمر ناهز الـ24 عاما، متأثرة بمرض السرطان، وعانت كثيرا في مواجهة هذا المرض، بسبب عجزها عن تدبير نفقات علاجه.

لعز جثمان علاء ولي الدين

الفنان الكوميدي علاء ولي الدين

وبمناسبة الحديث المتداول عن عدم تحلل جثة الميت في حالات معينة، فقد أثار أقارب علاء ولي الدين حالة من الجدل الواسع فى فبراير 2022، حيث تحدثوا عن جثمان علاء ولى الدين الذى لم يتحلل بعد مرور 19 عاما على رحيله، وذلك عندما قامت الأسرة بنقل جثمانه إلى مدفن آخر.

وقال إسماعيل ولي الدين، الروائي والكاتب وابن عم علاء ولي الدين، فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” في حلقة خاصة بمناسبة ذكراه: "كل الناس بتدفن مرة واحدة ما عدا الراحل علاء ولي الدين جرى دفنه مرتين، وفي كلتيهما توليت أنا ذلك، فبعد سنوات عندما اضطررنا لاتخاذ قرار نقل رفاته حتى يكون بجوار عائلته التي قضت ودفنت في المنيا، قررت أنا ومعتز الشقيق الباقي من عائلة علاء نقله، فقد كان من الصعب عليه أن يكون بمفرده في هذه الحالة".

وكشف إسماعيل ولي الدين تفاصيل العثور على جثمان علاء ولي الدين دون أن يتحلل لمدة 19 عامًا قائلًا: “كانت المفاجأة أن علاء جثمانه باقٍ كما هو، ده بيرجع لنوع التربة نفسها، وده حصل لعبد الحليم حافظ وناس كتيرة، والجدل اللي حصل فيها كتير".

نجل شقيق «العندليب» يكشف أسرارًا عن جثمانه

الفنان عبد الحليم حافظ



نفس الشيء بالنسبة لـ جثة عبد الحليم حافظ، حيث أثار نجل شقيقه جدلًا واسعًا في 2021 بتأكيده أن جثة العندليب لم تتحلل عندما قامت أسرته بنقل الرفات بعد غرق مقابر البساتين بفعل المياه الجوفية، فكان لا بد من نقلها لعزل الماء ثم إعادتها مرة أخرى.

وقال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، إنه وجد عمه عبد الحليم حافظ نائما في سلام، وأنه رأى أجزاءً من وجهه كالشعر والحواجب والجفون والأذن والفم والأنف.

- السبب العلمي في عدم تحلل الجثث

يرجع الأطباء الشرعيون سبب عدم تحلل الجثث لأسباب بيئية أو لظروف الدفن.

السبب العلمي في عدم تحلل الجثث

رئيس مصلحة الطب الشرعي يحسم الجدل

حسم الدكتور أيمن فودة رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، الجدل الذي أثير في الأيام الماضية حول عدم تحلل جثة الفنان الراحل علاء ولي الدين رغم وفاته منذ 19 عامًا.

وقال رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إن كل الجثث تتحلل وتتعرض إلى التعفن وذلك بعد الوفاة بمدة تتراوح بين اليوم ونصف والثلاث أيام، مشددًا على أن تحلل الجثة الآدمية يكون بعد حدوث الوفاة، ودخولها في مرحلة حالة التعفن بعد الوفاة بمدة ما بين 36 ساعة إلى 72 ساعة، ومن ثم التحلل الكلي الذي يحدث للجثة في غضون 6 أشهر بعد الوفاة حتى لا يظهر منها سوى العظام، نافيا صحة الحديث حول عدم تحلل جثة عن الأخرى.

حالتين فقط لا يحدث فيها التحلل للجثة

وكان «فودة» علق على أنباء عدم تحلل جثمان علاء ولي الدين، بأن هناك حالتين فقط قد لا يحدث فيهما التحلل، الأولى إذا تم دفن الجثة في الصحراء، وهو أمر مشروط أن تصل درجة حرارة المنطقة المدفون بها الجثة عند 60 درجة مئوية، وهي درجة حرارة غير مناسبة لتحلل البكتريا النافعة.

وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إلى أن الحالة الثانية إذا تم غمر الجثة في المياه سواء في البحر أو النيل، حيث تتفاعل المياه مع الدهون الموجودة في الجسم مما يجعلها أشبه بالصابون ويصعب تحللها.



رأي الشرع في تحلل الجثث

يعتقد العديد من المسلمين أن عدم تحلل الجثمان دليل على تكريم الله للعبد، ويدخل في منزلة الأنبياء، وفقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي يقولون: قد بليت، قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام»، رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه ليس هناك ما يثبت صحة حديث، أجساد حرم الله على الأرض أن تأكلها هي الأنبياء والشهداء والأولياء والأبلق.