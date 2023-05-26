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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استجابة لشكاوى المواطنين.. حي الدقي يتصدى لتحويل جراج إلى مغسلة سيارات بشارع النخيل

رئيس حي الدقي يستجيب
رئيس حي الدقي يستجيب لشكوى المواطنين
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استجابة فورية بحي الدقي لشكاوى المواطنين بسبب تحويل جراج إلى مغسلة سيارات بشارع النخيل بجوار نادي الصيد، وعلى الفور قام اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي بحملة مسائية على جراج مخالف والفور تم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات المستخدمة وجاري اتخاذ إجراءات قطع المرافق حتى إعادة استخدامه جراج لانتظار السيارات فقط، وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

كما  تمكنت الحملة من  ضبط عدد 19 سيارة مخالفة بإلقاء مياه ملوثة أثناء غسيلها مما يسبب تلف للأسفلت وغرامة فورية للمخالفين. 
كما تم ضبط سيارة ملاكي في شارع جامعة الدول العربية بتغير الاستخدام إلى بيع المشروبات بدون تصريح مع سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة، وتم التخفظ عليها في جراج الحي.
وأثناء سير الحملة تم رفع كافة الإشغالات في خط سير الحملة بعدد من الشوارع منها: "شارع السودان، وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبد العزيز، وشارع الدقي "وتمكنت الحملة من رفع 121 حالة أشغال متنوعة وتم إيداع جميع المضبوطات مخازن الحي.

استجابه فوريه لحي الدقي تحويل جراج الي مغسله سيارات ضبط عدد 19 سياره مخالفه حي الدقي محافظة الجيزة