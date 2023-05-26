بإشراف «الشباب والرياضة».. تكريم أبطال العالم في الألعاب المختلفة بجنوب الجيزة

الجمعة 26/مايو/2023 - 01:23 ص

يستضيف مركز شباب أم خنان المهرجان الرياضي الكبير؛ لتكريم أبطال العالم في مختلف الألعاب الرياضية والاولمبية، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومجلس مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة يوم السبت المقبل.



وصرح المهندس مصطفى الخيال راعي المهرجان، أن هذه الفاعلية تأتي في إطار حرص الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى على رعاية وتكريم الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية تشجيعا للرياضة والرياضيين.

وتابع: « يقع على عاتقنا كرجال أعمال ومجتمع مدني وأحزاب سياسية تقديم الدعم المادي والمعنوي؛ لتشجيع وتكريم الأبطال في مختلف المجالات من أجل بناء مجتمع رياضي قادر على البذل والعطاء وتحقيق إنجازات رياضية ترفع اسم مصر في الداخل والخارج ومن هذا المنطلق نقيم هذه الفعالية كجزء من رد الجميل لهؤلاء الأبطال».