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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الموريتاني يجدد للعاهل الأردني حرص موريتانيا على تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
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جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، للعاهل الأردني عبدالله الثاني، تأكيد حرصه على تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الرئيس الموريتاني في برقية تهنئة بثتها الرئاسة الموريتانية يوم الخميس إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني- “صاحب الجلالة والأخ العزيز، بمناسبة احتفال بلادكم بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لجلالتكم عن أحر التهاني متمنيا، للشعب الأردني الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء، كما أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين، وتفضلوا، صاحب الجلالة والأخ العزيز، بقبول أسمى آيات التقدير".

الرئيس الموريتاني العاهل الأردني موريتانيا تعزيز العلاقات الثنائية