ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

برلمان بيرو يعلن رئيس المكسيك شخصية غير مرغوب فيها

الرئيس المكسيكي أندريس
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صوت برلمان بيرو لصالح إعلان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور شخصية غير مرغوب فيها في البلاد نظرا لتصريحاته تجاه السلطات البيروفية، جاء ذلك حسبما ذكرت لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

واعتبر قرار البرلمان، الذي حظى بتأييد 65 نائبا، تصريحات الرئيس المكسيكي "انتهاكا لمبدأ عدم التدخل" في الشؤون الداخلية.

وجاء ذلك بعد تصريحات لوبيز أوبرادور الذي اتهم رئيسة بيرو دينا بولوارتي بأنها استولت على السلطة بصورة غير شرعية. كما اعتبر الرئيس المكسيكي عزل الرئيس البيروفي السابق، اليساري بيدرو كاستيليو غير عادل.

وسبق لبرلمان بيرو أن أعلن في فبراير الماضي الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو شخصية غير مرغوب فيها.

برلمان بيرو شخصية غير مرغوب فيها رئيس المكسيك