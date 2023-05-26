سفير الهند لدى الولايات المتحدة يبحث مع مسئول بالكونجرس سبل تعزيز الشراكة بين البلدين

بحث السفير الهندى لدى الولايات المتحدة الأمريكية تارانجيت سينج ساندو، أمس الخميس، مع النائب الديمقراطي جيمس سليبرن أحد كبار مسئولى الكونجرس الأمريكي، سبل تعزيز الشراكة بين الهند والولايات المتحدة.

وقال السفير الهندى -في تدوينة على موقع التدوين المصغر (تويتر) "سعدت بلقاء أحد كبار أعضاء الكونجرس وهو النائب الديمقراطى جيمس سليبرن مساعد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي ورئيس مجموعة العمل الديمقراطي، وناقشنا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين"، و"تم خلال هذا اللقاء بحث وسائل دعم الشراكة فى مجالات الرعاية الصحية والطاقة النظيفة المتجددة وتكنولوجيا الاتصالات".

وأضاف أنه تم أيضا بحث التحولات الجارية فى الهند وسبل دعم الشراكة المعرفية واستخدام النظم الرقمية، بالإضافة الى بحث المجالات التى تحقق الصالح العام.

يذكر أن العلاقات الهندية الأمريكية تطورت لتصبح "شراكة استراتيجية عالمية استنادا إلى القيم الديمقراطية المشتركة" وتزايد تقارب المصالح إزاء القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية، مع قلق الولايات المتحدة إزاء تنامي وضع الصين، واعتبار واشنطن أن الهند بمثابة بديل واعد في مجالات مراكز الابتكار وسلاسل الإمداد والمشروعات المشتركة حيث توصف بأنها أكبر ديمقراطية فى العالم وتحظى باقتصاد مفتوح وبقطاع تكنولوجي قوي، وأدى تبادل الزيارات السياسية على مستوى رفيع إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والهند.