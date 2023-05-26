مسؤول أمريكي: تطوير إيران لصواريخ بعيد المدى يمثل تهديدًا خطيرًا للمنطقة والأمن العالمي

أكد مسؤول أمريكي في البيت الأبيض أن واشنطن على دراية بتقارير تجربة إيران لصاروخ باليستي جديد بعيد المدى.

وأضاف المسؤول في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" مساء يوم الخميس أن الولايات المتحدة تعتقد أن تطوير إيران لصواريخ من هذا النوع يمثل تهديدا خطيرا للمنطقة والأمن العالمي.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل استخدام وسائل مختلفة بما فيها العقوبات للحد من قدرات طهران على تطوير صواريخ باليستية ونقل التكنولوجيا المرتبطة بها إلى جهات أخرى، مشددا في الوقت ذاته على التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي باعتبار أن ذلك سيشجعها على استخدامه بشكل استباقي.

وأدان المسؤول الأمريكي انتهاك إيران المتواصل لقرار مجلس الأمن الدولي عبر سعيها المستمر للحصول على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية وإجراء تجارب صاروخية بمساعدة جهات أجنبية.