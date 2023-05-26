3 قرارات عاجلة في مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بـ«صفط اللبن»

"انفجار إطار السيارة أدى إلى انحراف مسارها ومن ثم انقلابها، ليلقي شخص مصرعه وأصيب ٤ آخرين"، كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث مروري أعلى الدائري بنزلة صفط اللبن، والإستعلام عن الحالة الصحية لـ٤ آخرين أصيبوا جراء الحادث، تمهيدا لسؤالهم عن سبب الواقعة، وكيفية حدوثها، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة في واقعة مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري نزلة صفط اللبن بدائرة القسم، أن اختلال عجلة القيادة نتيجة انفجار أحد الإطارات كانت سبب وقوع الحادث.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلي الطريق الدائري نزلة صفط اللبن بدائرة القسم



بالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار أحد الإطارات ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 4 آخرين جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

