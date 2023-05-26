الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخًا أوكرانيًّا في مقاطعة روستوف

أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، أن نظام الدفاع الجوي أسقط صاروخًا أوكرانيّا بالقرب من بلدة موروزوفسك في المقاطعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة انباء "نوفوستي" الروسية.

وكتب جولوبيف على قناته في "تيليجرام"، "انطلق نظام الدفاع الجوي في بلدة موروزوفسك، وأسقط صاروخا أوكرانيّا. قوات الجيش تقوم بعملها في المنطقة".

وحث حاكم المقاطعة، السكان إلى الالتزام بالهدوء.

يذكر أنه اعتبارا من 20 أكتوبر 2022، وبموجب مرسوم رئاسي، تم تطبيق نظام "استجابة متوسطة" في منطقة روستوف.

كما تم تعزيز نظام الحماية العام ووسائل النقل والاتصالات والطاقة الهامة في المنطقة، كما تم إدخال نظام خاص لتشغيل هذه المرافق.