قديروف: أرسلنا أكثر من 26 ألفا من الشيشان إلى منطقة العملية العسكرية

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إنه تم تجهيز أكثر من 26 ألف شخص وإرسالهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، موضحًا أن نصف المدربين تقريبًا من المتطوعين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار قديروف في قناته على "التليجرام": "منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم إرسال أكثر من 26 ألف شخص مدرب من جمهورية الشيشان إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك 12 ألف متطوع خضعوا لدورة تدريبية سريعة في الجامعة الروسية للقوات الخاصة بمدينة غودرميس".

كما أكد قديروف أن "سبعة آلاف مقاتل من جمهورية الشيشان نجحوا في الدفاع عن مصالح روسيا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف أن "الجمهورية لا تشارك فقط في تزويد الجبهة بالوحدات ذات الكفاءة العالية، ولكن أيضا في التوظيف الفني والمادي".

وأوضح قديروف: "بفضل دعم الصندوق العام الإقليمي باسم بطل روسيا أحمد قديروف، تم نقل 1014 وحدة من المعدات الخاصة لتلبية احتياجات العملية العسكرية الروسية الخاصة، بما في ذلك 145 مركبة مدرعة و931 مركبة رباعية الدفع، و344 جهاز رؤية ليلي، و325 جهاز رؤية حراري، بما في ذلك الطائرات المضادة للطائرات المسيرة، والكثير من المعدات الحديثة في مجال الاتصال".

وذكر أن "الجمهورية تقدم أيضا مساعدة منتظمة للمدنيين في أراضي دونباس، فيما يخص المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية ومواد البناء وكل الضروريات".