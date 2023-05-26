«dmc» تفوز بالمركز الأول فى مسابقة اللياقة بالتعاون مع «المتحدة للخدمات الإعلامية»

الجمعة 26/مايو/2023 - 12:24 ص

فازت قناة dmc بثلاث مراكز ضمن العشرة الأوائل في مسابقة اللياقة البدنية التي أقيمت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وفاز المخرج محمد مصطفى بالمركز الأول وماجد البلك بالمركز الرابع ومحمد عناني بالمركز الثامن.

وأكد محمد مصطفى أن المسابقة كان مدتها ٩٠ يوم وكان تحدي صعب جدًا إني أقدر أخس وأقلل نسبة الدهون وأزود نسبة العضلات في مدة قليلة.



وتابع:« المسابقة بدأت منذ ١ يناير ٢٠٢٣ وأصعب أسبوعين كانوا آخر أسبوعين لأنهم كانوا فى رمضان وكلنا عارفين بقى العزومات والحلويات بس الحمد لله قدرت أصمد وفي نهاية المسابقة خسيت حوالي ١٥ كيلو وطلعت الأول على ٦٠٠ متسابق من المتحدة كلها تجدر الإشارة إلى أن الجائزة عبارة عن رحلة لدبي أو ألبانيا».

وقام بتسليم الجائزة الدكتور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.