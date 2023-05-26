رئيس الأركان الأمريكي: واشنطن طلبت من كييف عدم استخدام أسلحتها لمهاجمة أراضي روسيا

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، بأن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال ميلي: "لا يمكنني القول بدقة الآن ما إذا كانت معدات (تم استعمالها في الهجوم الإرهابي بمقاطعة بيلغورود الروسية)، وفرتها الولايات المتحدة أم لا، لقد رأيت اللقطات التي تم تصويرها. لكن يمكنني القول إننا طلبنا من الأوكرانيين عدم استخدام المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لشن هجمات مباشرة على الأراضي الروسية".

وفي وقت سابق، تسللت مجموعة تخريبية مسلحة إلى مقاطعة بيلغورود الروسية من الأراضي الأوكرانية، وقانت بتنفيذ هجمات في منطقة "غرايفورون" بالمقاطعة، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين، حسب السلطات المحلية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، عن التصدي للهجوم والقضاء على أكثر من 70 مقاتلا من المشاركين في الهجوم، ودحرهم من أراضي المقاطعة.