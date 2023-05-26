رسميًا.. مانشستر يونايتد يتأهل لدوري أبطال أوروبا وليفربول إلى الدوري الأوروبي

حسم فريق مانشستر يونايتد تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، والمؤجلة من الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل مانشستر يونايتد رفقة مانشستر سيتي (بطل الموسم الحالي بالبريميرليج)، أرسنال الوصيف، ونيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع حاليًا.

فوز اليونايتد على البلوز، أرسل ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم بشكل رسمي، بجانب فريق برايتون الذي قدم موسمًا مميزًا تحت قيادة مدربه الإيطالي روبيرتو دي زيربي.

وجاءت رباعية الشياطين الحمر عن طريق كاسيميرو (6) وأنتوني مارسيال (45+5)، وبرونو فيرنانديز (73) من ركلة جزاء، واختتم البديل ماركوس راشفورد الرباعية في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وسجل البرتغالي جواو فيليكس هدف تشيلسي الوحيد في المباراة في الدقيقة 89 من صناعة زميله المغربي حكيم زياش.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 72، محتلًا بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء نيوكاسل رابعًا وفي رصيده 70 نقطة، بينما احتل ليفربول المركز الخامس برصيد 66 نقطة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.