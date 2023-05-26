جنايات كفر الشيخ تقضي بمعاقبة حداد مسلح قتل زوجته بالسجن المؤبد

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، حضوريًا، بمعاقبة حداد مسلح، بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زوجته، وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد بسطويسي، رئيس المحكمة، ومحمد كمال الديب، وسكرتارية مجدي محمد غانم.

وكان حداد مسلح يقيم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، قد قام بقتل زوجته العام الماضي بأستخدام جاكوش "شاكوش"، عقب نقاش بينهما، اعتبره تطاولًا عليه، وأحيل إلى المحاكمة الجنائية التي انتهت بمعاقبته بالسجن المؤبد .

وشهدت أحداث القضية رقم 17563 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 2107 لسنة 2022، قرار المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة المدعو "ع.ا.ع.ع.م.ن"، 33 عامًا، حداد مسلح، ويقيم بمركز الحامول، إلى المحاكمة، لأنه في يوم 28 أغسطس 2022 بدائرة مركز شرطة الحامول، قتل زوجته مع سبق الإصرار ، وحسب أوراق القضية تبين نشوب خلاف بين الحداد المدان وزوجته المجني عليها، أثناء حديثهما عبر الهاتف المحمول، حال تواجده في مقر عمله بمحافظة القاهرة، وتلفظها بعبارات أهانته من خلالها، فتولدت لديه رغبة في الانتقام منها بإزهاق روحها وأوضح قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أنه أثناء تواجد المجني عليها في المسكن كال لها بيد الجاكوش الخشبية ضربة على رأسها، وأشهر سلاحه الأبيض "مطواة" وسدد لها 3 طعنات قاصدًا من ذلك قتلها فسقطت أرضًا غارقة في دمائها، إثر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، كما وجهت المحكمة للحداد اتهامًا بإحرازه السلاحًا الأبيض "مطواة"، والأداة "جاكوش" بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.