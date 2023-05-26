نائب المحافظ تفتتح معرض منتجات الشباب بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة.. صور

شهدت، اليوم الخميس، هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات معرض الحرف اليدوية والتراثية والمقام من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادي مصر بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة والذى يستمر على مدار يومين.

جاء في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها.

وتفقدت نائب المحافظ باكيات العارضين والبالغ عددهم ٣٥ عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما أشارت عزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب أن المحافظة حريصة على الاستمرار في التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم.

وعلى هامش المعرض قام مجلس ادارة النادي بتكريم السيدة نائب المحافظ تقديرا منهم لمجهوداتها في دعم مشروعات شباب الخريجين وأصحاب الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية.