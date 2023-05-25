55 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب مع ختام تعاملات الخميس

الخميس 25/مايو/2023 - 11:48 م

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بفعل تراجع سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة ارتفاع الدولار، بعد أن عززت بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة، التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته المتشددة، في ظل تصريحات أعضاء الفيدرالي خلال الأيام الماضية ترجح رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لذهب مصر لتجارة السبائك والجنيهات، إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 55 جنيهًا بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بختام التداول أمس، كما هبط سعر الأوقية عالميًا بنحو 20 دولارًا لتسجل 1940 دولارًا.

أوضح أن جرام الذهب عيار 21 بدأ التداول صباح اليوم عند 2.375 ألف جنيه، واختتم تداولات اليوم عند مستوى 2.320 ألف جنيه، بينما بدأت الأوقية التداول عند 1960 دولارًا، واختتمت عند 1940 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.652 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1.989 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.560 ألف جنيه.

صادرة اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3% خلال الربع الأول من هذا العام.

في حين أظهرت بيانات صدرت اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3% خلال الربع الأول من هذا العام، وكان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 1.1% فقط خلال تلك الفترة، وذلك بعدما سجلت القراءة السابقة نموا بنسبة 2.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت القراءة الأولية لمؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي قراءة إيجابية خلال نفس الفترة وارتفعت بنسبة 4.2%، بما يفوق توقعات الأسواق والتي أشارت إلى ارتفاعها بنحو 4.0% فقط، وذلك بعدما كانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي.