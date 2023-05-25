دورة لتعليم لغة الإشارة بمركز شباب ميت فارس بالدقهلية.. صور

نظم مركز شباب ميت فارس التابع لاداره شباب بني عبيد، بالدقهلية اليوم الخميس، دورة تدريبية لتعليم لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الهمم والقدرات الخاصة، للطلائع أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب ميت فارس.

جاء ذلك بحضور محمد زكي مدير اداره شباب بني عبيد، و حسن نبيه رئيس قسم المتابعة، والدكتورة ايمان المهدي مسؤل قسم ذوي القدرات والهمم بالإدارة، والدكتورة سونيا السيد المسئول الإعلامي بالإدارة، و مروه عبد المنعم المدير التنفيذي بمركز الشباب.

فيما ألقي محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، كلمه رحب فيها بالحضور، مؤكدا علي أهمية ممارسة الأنشطة بمركز الشباب ودمج ذوي الهمم والقدرات الخاصة مع الأسوياء من خلال ممارسة الأنشطة.

كما تحدثت فيروز محمد الشرقاوي أخصائية التخاطب والمحاضر بالدورة عن لغة الإشارة وأنها وسيلة التواصل غير الصوتية، حيث يستخدمها الأشخاص الذين يُعانونَ من الصَّمَم، أوالأشخاص الذينَ يختلفونَ في اللغات التي يتحدَّثونَ بها.

و أوضحت اهمية تعلم لغة الإشارة فهي تساعد على التعبير على الحاجات المختلفة للصم والبكم ،تعمل على النمو الذهني والشفوي والإشارة لأصحاب القدرات الخاصة من الصم والبكم ،تعمل على التواصل بين الصم والبكم والناس وتنقل المشاعر المتبادلة بينهم.

كما أشارت فيروز محمد الى ان لكلّ دولة حروف أبجديّة خاصّة حسب اللغة المُستخدَمة فيها، وفي لغة الإشارة، يتمّ التعبير عن هذه الحروف باستخدام إشارات مُعيَّنه إذ تتَّخذ بعض الحروف إشارة تتمثَّل بشكل كتابتها وشرح الحرف وتعليمها باليد والارقام وايضا ايام الاسبوع.

يأتي تنفيذ هذه الدورة التدريبية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و نانسي مسئول ذوي الهمم والقدرات الخاصة بالمديرية، و محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد.

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