نيابة السيدة زينب تحقق فى اتهام شخص لآخر بتزوير محضرين ضده

تفحص نيابة السيدة زينب، تحت إشراف نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، شكوى مقدمة من أحد الأشخاص يتهم آخر بتزوير محضرين ضده.

جاء فى الشكوى المقدمة من سامح على، ضد المدعو «ا. م» يتهمه فيها بتزوير محضرين ضده، حيث المحضر الأول عبارة عن حجز تنفيذى، حيث ادعى بالزور والكذب أنه انتقل إلى أحد العناوين بمنطقة الموسكى لتنفيذ حكم ضد صاحب الشكوى، وادعى مقابلته وحجزه على أشياء لا تمت له بصلة وليست ملكه، وبناء على ذلك حدد جلسة للبيع مطلع الشهر الماضى، وأنه لم يكن متواجدا ولم يتقابل معه.

وأضاف فى الشكوى، أنه زور محضرا آخر وهو محضر تبديد، ادعى فيه أن صاحب الشكوى بدد المحجوزات التى حجز عليها بشكل وهمى، وأخطر النيابة العامة بواقعة التبديد، بعدما ادعى مخاطبته شخصيا لتسليم المحجوزات، وادعى أنه بحث عنها ولم يجدها، فاعتبره مبددا، مضيفا فى شكواه أن هذا محض تزوير وكذب وافتراء بالمجاملة لمطلقته.

وأمرت النيابة بالتحرى حول الواقعة من محكمة الأسرة واستدعاء المحضر والموظف المسئول، وكذلك التحقق حول وجود صلة بين طليقته والمشكو فى حقه، وطلب نسخة من الأوراق لفحصها، والاستعلام عن مكان المحجوزات وأوراق ملكيتها.

