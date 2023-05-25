وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية تلتقى "سفراء مشواري"

التقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس بديوان عام المديرية فريق شباب سفراء مشواري بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و عصام رمضان منسق عام مشروع سفراء مشواري، والشباب والفتيات أعضاء فريق سفراء مشواري بالدقهلية.

ناقش الشباب سفراء مشواري مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة ، إعتماد خطة التدريب والتنفيذ خلال الإجازة الصيفية بمراكز الشباب على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى عرض مشروع سفراء مشواري والهدف من المشروع وكيف وصل عدد المتدربين إلى 1500 مستفيد خلال شهرين، بواقع 60 ورشة تدريبية للنشء من سن 10 حتي 14 سنة، وتضم محافظة الدقهلية عدد 37 سفير من سفراء مشواري.



من جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال اللقاء بسفراء مشواري ، أهمية دورهم من خلال المهارات الشخصية "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية ،التقبل، تعلم كيفية التعلم، وتنمية مهاراتهم، والتي يتم تنفيذها في إطار برنامج سفراء مشواري بالدقهلية.

واضافت خلال اللقاء أن مشواري إحد البرامج الرائدة التي تعمل على بناء قدرات النشء والشباب بالمهارات الحياتية ومهارات العمل ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية والتي تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.