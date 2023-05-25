مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية بعدد من الدول

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1000 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مديريتي تبن والمضاربة رأس العارة بمحافظة لحج اليمنية، استفاد منها 4.100 فرد ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي.

وثمّن مستشار محافظ لحج لشئون المنظمات الدولية عمر الصماتي - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - وقوف السعودية مع الشعب اليمني للتخفيف من أزمته الإنسانية الراهنة، ودعمها له في جميع المجالات.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية للأسر اليمنية الأكثر احتياجًا وتوفير المواد الغذائية الأساسية لها.

في سياق ذاته، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.492 سلة غذائية و1.492 حقيبة نظافة في مدينة حارم بمحافظة إدلب السورية، استفاد منها 1.492 أسرة من متضرري الزلزال.