وزير الدفاع البلغاري: لم نرسل جنودنا إلى أوكرانيا

أكد وزير دفاع بلغاريا، ديميتار ستويانوف، اليوم /الخميس/ أن بلاده لم ترسل أى جنود بلغاريين إلى أوكرانيا للمشاركة فى الحرب الجارية مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء صوفيا البلغارية عن الوزير قوله أمام الجمعية الوطنية:"لا يوجد جنود بلغاريون في أوكرانيا"، مضيفا:" تفوض الجمعية الوطنية إرسال قوات مسلحة خارج أراضي الدولة عندما يتعلق الأمر بالحرب، وفى أوكرانيا، هناك حرب، والجمعية فقط، يمكنها التفويض بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، وأن وزارة الدفاع لم تحكم حتى الآن بمثل هذا الاقتراح ولم يتم إرسال جنود إلى أوكرانيا".

ووفقا له، تم إرسال 50 عسكريا إلى دول على أراضي الاتحاد الأوروبي كجزء من تدريب حلف شمال الأطلنطي (الناتو). وفي بولندا، شاركوا في تدريبات في منتصف مارس الماضي ولا يوجد جنود حاليا على أراضي تلك الدولة.