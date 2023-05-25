الاتحاد الأوروبي والصين تبحثان سبل تعزيز السلام في أوكرانيا

بحث الاتحاد الأوروبي والصين، اليوم الخميس، آخر المستجدات في الأزمة الراهنة في أوكرانيا وسبل إحلال وتعزيز السلام هناك.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، في أعقاب اجتماع نائبة مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا والمبعوث الخاص للحكومة الصينية للشئون الأوروآسيوية لي هوي في بروكسل؛ حيث رحب مورا بزيارة لي إلى أوروبا، وخاصة إلى كييف، ومشاركة الصين الأخيرة مع أوكرانيا ومساعيها لحل الأزمةهناك، بما في ذلك على مستوى القادة.

وخلال الاجتماع، أكد مورا أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل تحديًا رئيسيًا للاستقرار الإقليمي والعالمي والأمن والازدهار في العالم، مشددا على أن أوكرانيا تمارس حقها في الدفاع عن النفس وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم أوكرانيا على المدى الطويل.

وأضاف مورا أن استعادة السلام العادل والدائم في أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي أمر ذو أهمية حيوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأن أي طريقة مجدية لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا يجب أن تكون متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة في مجمله...بحسب البيان.

وتابع مورا أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الصين، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن تلعب دورًا بناء وأن تستغل كل مناسبة لدعم وتعزيز ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتذكير بضرورة احترام مبادئ السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية ووقف إراقة الدماء والاستهداف العشوائي للمدنيين من خلال السحب الفوري وغير المشروط لجميع القوات والمعدات العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا.